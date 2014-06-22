حريق بمحول كهربي بسمنود والمعاينة تؤكد عدم وجود شبه جنائية

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل بمحول كهربي مساء أمس السبت وأتت النيران على المحول بالكامل مما أدى لانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من القرية وتم الدفع بسيارتي مطافئ للسيطرة على النيران.

> وكشفت المعاينة التي أجراها فنيو شركة الكهرباء وضباط مباحث سمنود أن الحريق بسبب ماس كهربي أدى لاشتعال النيران في المحول وعدم وجود شبه جنائية وراء الحريق.

> ويقوم فنيو شركة الكهرباء بإصلاح الأعطال لإعادة توصيل التيار الكهربي مرة أخرى.