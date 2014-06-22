المحكمة تنظر تجديد حبس 32 متهماً فى حرق مركز أطفيح

تنظر اليوم غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فى أمر حبس 32 متهماً على ذمة قضية إضرام النيران فى مركز شرطة أطفيح، والتعدى على قواته، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كان قاضى المعارضات قد أخلى سبيل المتهمين، على ذمة القضية، قبل ان تستأنف النيابة على قرار المحكمة، حتى قبلت المحكمة استئناف النيابة، وتحددت جلسة اليوم لنظر تجديد حبس المتهمين.

كانت النيابة قد حبست المتهمين إحتياطياً على ذمة التحقيقات، فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، بإتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة، والتعدى على منشأة عامة، بقصد إشاعة الفوضى.