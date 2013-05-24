أدهم النابلسي من X factor إلى القفص الذهبي

علم "سيدتي نت" أنّ المشترك الأردني – الفلسطيني أدهم النابلسيّ سيتّجه فوراً، بعد انتهاء حفلة إعلان نتائج نهائيّات برنامج اكتشاف المواهب الغنائيّة "أكس فاكتور"، خلال الموسم الحالي، إلى الأردن مباشرة، ليعقد قرانه على حبيبته التي عاش معها قصّة حبّ منذ فترة. وعلمت "سيدتي" أنّه خلال فترة مشاركة أدهم في البرنامج، عمد أهله لطلب يد حبيبته. وقد وافق ذووها على طلب الزواج ليدخل أدهم القفص الذهبيّ مباشرة بعد انتهاء البرنامج، وذلك بالتوافق مع الأهل.

يُذكر أنّ أدهم يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو فلسطينيّ الأصل، لكنّه ولد وترعرع في الأردن. ولايزال في يدرس في الجامعة، وهو يُمارس الرياضة بانتظام، ويعتبرها عنصراً مهمّاً في حياته. منذ حوالى العام انضمّ أدهم للكورال في جامعته حيث قرر احتراف الغناء. سجل أدهم تجارب أداء مع فرقته، ولكنه وبسبب عدم تمكن أعضاء الفرقة من الحضور، قرر أن يقدم بنفسه على برنامج "أكس فاكتور".

ولأدهم الكثير من المعجبات من الجنس اللطيف اللواتي لا شك لن يفرحهنّ خبر زواجه المبكر هذا.