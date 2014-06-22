بعد إخماد حريق بكنيسة: المطرانية تطالب أمن المنيا بتكثف التواجد بمحيط الكنائس

طالبت مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا, أجهزة الأمن بتكثيف تواجدها أمام الكنائس, وذلك علي خلفية نشوب حريق غامض بكنيسة أرثوذكسيه بقرية شارونه, وتم إخماده دون حدوث إصابات.

> وقال بيان صادر عن المطرانية برئاسة الأنبا أغاثون، أنه تم التقدم رسميا للأمن بطلب زيادة الحراسة علي كنائس شرق النيل، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشارونة ، وكنيسة البابا أثناسيوس بعزبة عبد السيد.

> كان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة, بنشوب حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس وتم السيطرة عليه ،دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر رقم 45 أحوال مغاغة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.