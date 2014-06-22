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بالفيديو.. وجدي غنيم: «اللي حصل في العراق هيحصل في الجيش المصري»

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وجّه الشيخ وجدي غنيم، الداعية الإسلامي، رسالة لأهل العراق، قائلًا: «نعتذر لإخواننا أهل السنة في العراق عن انشغالنا عنهم، مؤكداً أن سبب الانشغال عن العراق وليبيا وغزة ووسط أفريقيا هو التركيز على ».

وأضاف «غنيم»، في لقائه على قناته بـ«يوتيوب»، الأحد: «بإذن الله اللي حصل في العراق هيحصل في الجيش المصري، وما يحدث في مصر حرب على الإسلام، والبركة في الصليبيين اللي في مصر».

وقال «غنيم»: «حسبي الله ونعم الوكيل في قضاة ، بتقعدوا على الكراسي وانتو والله ما تستحقوها، ربنا يقعدكم على «خوازيق» في نار جهنم يا مجرمين».

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