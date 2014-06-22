حبس 3 من الإخوان 15 يوماً لاتهامهم بأعمال عنف بالمنوفية

قرر المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية حبس 3 من المنتمين لجماعة الإخوان بمدينة السادات 15 يوما على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل من 7 أشخاص لتصفية معارضيهم وإحراق منازلهم بإطلاق النار عشوائيا على شخصين مما أدى لمصرع أحدهم ووقائع مشابهة.

وهم اسلام السيد عبد العظيم 17 سنة طالب بالثانوى الازهرى ومحمد بدوى محمد البيه 18سنة طالب وحذيفة شاهر الدرة 19 سنة طالب بكلية التجارة وأربعة آخرين هاربين تم التحفظ على أسمائهم وطالبت النيابة أجهزة الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم .

وكانت مباحث مديرية أمن المنوفية كشفت عن غموض قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار عشوائيا على كل ابراهيم محمد فضل 63 سنة صاحب ورشة سروجى سيارات بالمنطقة الرابعة بالسادات ونجل عمه صابر زكريا فضل 30 سنة مبيض محارة نتج عنه إصابة الاول ومصرع الثانى وعثر بالمكان على عدد 7 فوارغ رصاصات من عيار 9 مم طويل .

> وتكرار الواقعة مع عدد من معارضى جماعة الإخوان لمعاونتهم أجهزة الأمن فى فض مسيرات الجماعة بمدينة السادات وتبين قيام 7 أشخاص بتكوين خلية لتصفية معارضيهم وإحراق منازلهم وتم ضبط 3 منهم عن طريق مراقبة مواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك” .

وأعترفوا بإرتكاب واقعة إحراق سيارة المواطن عبد المقصود محمد موسى إطلاق النار عشوائيا على منزل المواطن محمد قبارى عبيد وإشعال النيران به لقيامهما بمساعدة قوات الأمن فى فض مسيرات الجماعة بمدينة السادات .