215 درجة للقبول بالثانوية العامة بالسويس

أعلنت مديرية تعليم السويس، اليوم الأحد، تحديد درجات القبول بالمرحلة الثانوية للعام الدراسى القادم 2014/ 2015 بحد أدنى 215 درجة للثانوى العام و180 درجة للثانوى الخاص ، وتقرر قبول الطلبات للمتقدمين ، إعتبارا من 6 يوليو وحتى 24 يوليو القادم.

فى سياق متصل تقرر فتح باب القبول للطلاب الراغبين بالإلتحاق فى مدارس التعليم الفنى للمحافظة ، والحاصلين على الشهادة الإعدادية ، دفعة 2013 / 2014 ، حيث تقرر أن تكون فترة القبول من 25 يونيو حتى 12 يوليو القادم ، وتقديم ملفات المتقدمين بمدرسة التجارة المتقدمة بمنطقة الملاحة بالسويس .