ضابط شاهد فى ” اقتحام قسم بنها”: لم أرى أسلحة مع قيادات الإخوان

أكد الرائد “عبد الله عبد الهادى” رئيس مباحث بنها وقت الأحداث فى شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، في محاكمة 9 متهمين، من بينهم عضو مجلس شعب عن دائرة بنها “محسن راضي”، في أحداث شغب قسم بنها ، أنه يوم 2 يوليو خرجت مسيرة كبيرة لأنصار جماعة الاخوان وكان على رأس المسيرة قيادات الإخوان ببنها وهم “محسن راضى ومجدى خروب والدكتور مصطفى هيكل ومحمد عماد” ، وكان بعض انصار الإخوان يحملون أسلحة بيضاء ولكن لم يرى مع قيادات الإخوان أسلحة نارية .

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.