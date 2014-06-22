إعداد مخطط لتنمية منطقة هضبة الأهرامات ونزلة السمان

تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، أحد الأجهزة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعداد مخطط تنمية لمنطقة هضبة الأهرامات وتطوير نزلة السمان لما لها من خصوصية وقيمة تاريخية، فلابد من التعامل معها من منطلق كونها حيا تاريخيا متكاملا، وليس كمنشآت تاريخية منعزلة، من أجل الحفاظ على وحدة الموقع التراثى.

> وقال الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى -فى تصريح اليوم الأحد- إنه فى إطار استكمال جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالبعد الإجتماعى والإقتصادى لعملية تطوير المناطق والمشروعات المحققة للرؤية المستقبلية للقاهرة الكبرى، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعقد عدد من جلسات التشاور المجتمعى لمناقشة وتبادل الأراء حول الأثر الإجتماعى والإقتصادى لعدد من المشروعات المحققة للرؤية، ومنها جلسة التشاور الخاصة بمشروع تطوير منطقة الأهرامات ومنطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة.

> وأضاف أن المردود الإقتصادى لمثل هذه المناطق التاريخية يفرض أسلوبا للتعامل معها على انها ذات أهمية مزدوجة (القيمة التاريخية بالإضافة إلى القيمة الإقتصادية العالية)، وبالتالى لابد من الحفاظ على المبانى التاريخية، مع التأكيد على اعتبارها جزءا من المراكز السياحية والتجارية، ولابد من تأكيد استمرار حيويتها وأنشطتها، مع العمل على عدم حدوث تعارض بين تنمية القائم والمستحدث، ومحاولة إنعاش الصناعات الحرفية كمكون أساسى لتأكيد القيمة التراثية.

> وأشار الجزار إلى أنه من أوجه حساسية منطقة هضبة الأهرامات وجود منطقة سكنية (نزلة السمان) حيث ارتبط دخل سكانها بالآثار التاريخية، وتطورت أنشطتهم حتى أعتبروها مصدر رزقهم ومعيشتهم.

> من جهتها ، قالت المهندسة ناهد نجيب نائب رئيس الهيئة والمدير الوطنى للمشروع “إن هناك جلسة تشاور مجتمعية ستعقد غدا الاثنين، بمقر جمعية المهندسين المصرية بالقاهرة، حيث تعتمد فكرة المشروع على التدخل المحدود فى المنطقة لتعظيم قيمة هضبة الأهرامات، واسترجاع الصورة التاريخية باعتبارها أحد المعالم الهامة، ليس فقط محلياً بل على المستوى العالمى، والتعامل مع الموقع التراثى ككيان واحد، وتحويل المنطقة بالحرم الأثرى (هضبة أهرامات الجيزة) إلى متحف مفتوح، مع ربط عناصر المشروع المختلفة عن طريق شبكة مسارات الحركة ومسار أتوبيس كهربائى.

> وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير المنطقة من خلال عدة محاور: الكشف عن معبد الوادى ومدينة بناة الأهرام، وإعادة توطين السكان فى مناطق إسكان بديلة، وربط منطقة المتحف المصرى الكبير بمنطقة الأهرامات، وتوفير الخدمات السياحية والفنادق بالمنطقة.