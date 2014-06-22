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وصول سامح فهمي لمحكمة التجمع لحضور جلسة “تصدير الغاز إلى إسرئيل”

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وصول سامح فهمي لمحكمة التجمع لحضور جلسة “تصدير الغاز إلى إسرئيل” وصول سامح فهمي لمحكمة التجمع لحضور جلسة “تصدير الغاز إلى إسرئيل”

سامح فهمي

وصل منذ قليل، سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين أخرين من قيادات قطاع البترول، خلال توليه حقبة الوزراة، إلى مجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لحضور جلسة إعادة محاكمتهم بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

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