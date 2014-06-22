25 يونيو أولى جلسات محاكمة 12 متهما من هاتكي أعراض السيدات بالتحرير

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة “الأربعاء” المقبل لبدء محاكمة 12 متهما من هاتكي أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير، في 5 قضايا تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض السيدات بميدان التحرير، والتي وقعت يومي 3 و 8 يونيو الجاري أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير.

وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والتي تنعقد جلساتها بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن، وهي الجرائم التي تصل العقوبات فيها – حال الإدانة – إلى السجن المؤبد.

والمتهمون في القضايا الخمس هم كل من: كريم شعبان علي رزق 19 سنة – عامل ببنك مصر فرع عابدين وأحمد سعيد محمد أحمد 27 سنة – مشرف إضاءة بقناة إم بي سي ومجدي السيد مصطفى 16 سنة – عامل وعمرو محمد فهيم علي 33 سنة – عامل معماري ومحمد علي عبد الله 22 سنة – سايس وإسلام عصام أحمد رفاعي 20 سنة – صاحب مغسلة سيارات ويوسف زكريا عبد السلام 23 سنة – عامل إضاءة وعبد الفتاح عثمان حسن 49 سنة – بائع وأحمد إبراهيم حسن 16 سنة – عامل بمخبز وكريم محمد مصطفى 19 سنة ومحمد فوزي إبراهيم دسوقي 36 عاما – عامل بشركة كريستال عصفور ومحمد مصطفى عبد القوي 27 عاما – صاحب محل أدوات موسيقية.