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مصدر لبناني: التحقيق مع فرنسي من أصل عربي لانتمائه لـ«شبكة إرهابية»

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كشف مصدر أمني لبناني رفيع المستوى أن أحد الموقوفين في مداهمات منطقة الحمراء، الجمعة، يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل عربي يضطلع بدور أساسي في إرهابية لم يعرف حتى الآن إذا كانت لها صلة بتفجير ضهر البيدر الذي وقع في اليوم ذاته للمداهمات.

وقال المصدر لصحيفة (المستقبل) اللبنانية إن «التحقيقات لاتزال جارية مع 3 مشتبهين بهم من الذين أوقفوا في الفندق»، موضحا أن التحقيقات الأولية أكدت «وجود شبكة إرهابية وأن الفرنسي المشار إليه رأس مدبر فيها».
>وعلمت (المستقبل) أن «اتصالات بدأت بين الجانبين اللبناني والفرنسي لمتابعة هذا التحقيق، خصوصا أن المتهم الرئيسى يحمل الجنسية الفرنسية».

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