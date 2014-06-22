إخلاء سفينة تقل 154 راكبا بسبب تسرب الوقود في نهر بهولندا

قالت أجهزة الطوارئ في هولندا إنه تم إجلاء 154 راكبا و40 من أفراد الطاقم كانوا على متن سفينة سياحية بعد أن تسرب الوقود منها إلى نهر بشرق هولندا في وقت مبكر من صباح، الأحد.

وتم إجلاء جميع الركاب ومعظمهم من كبار السن من ألمانيا والنمسا بسلام ونقلوا إلى مناطق آمنة من السفينة «بريتانيا» التي يبلغ طولها 110 أمتار.

وكانت السفينة المتعددة الطوابق تبحر في نهر إيسيل على بعد 110 كيلومترات إلى الشرق من العاصمة أمستردام وذلك في طريقها إلى كولونيا بألمانيا قادمة من مدينة ديفنتر الهولندية.

ولم يعرف بعد سبب التسرب ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقد هرع الغواصون إلى السفينة للوقوف على سبب الحادث.