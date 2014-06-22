وزارة الدفاع اليمنية: ضربات موجعة لـ"القاعدة" في "شبوة"

وجهت قوات الجيش اليمني، الأحد، «ضربات موجعة» لتجمعات مسلحين تابعين لتنظيم «القاعدة»، بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الدفاع.

ونقل موقع «26 سبتمبر» الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع عن المصدر قوله إن «المقاتلين في اللواء21 ميكا يوجهون ضربات موجعة لتجمع عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة في منطقة شعب روي، بمديرية حبان في محافظة شبوة جنوبي البلاد»، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن وقت هذه الضربات.

وأوضح المصدر أن «قوات الجيش ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بتلك العناصر ولقنوهم دروسا قاسية».

وتنفذ عناصر تابعة لـ«القاعدة» هجمات متكررة تستهدف مقرات عسكرية وأمنية وناقلات جنود، تخلف عادة قتلى وجرحى.

ومنذ أواخر أبريل الماضي، تنفذ وحدات من الجيش اليمني، وبالتعاون مع الوحدات الأمنية ورجال اللجان الشعبية، عملية واسعة تحت شعار «معا من أجل يمن خال من الإرهاب»، ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين (جنوب).