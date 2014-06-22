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5 شباب يختطفون فتاة ويقتحمون شقة بالقوة لاغتصابها فيها

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5 شباب يختطفون فتاة ويقتحمون شقة بالقوة لاغتصابها فيها 5 شباب يختطفون فتاة ويقتحمون شقة بالقوة لاغتصابها فيها

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها تقدم “محمد السيد سعيد عبد العزيز” طالب ومقيم بالسيدة عائشة ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقه “احمد” طالب بكلية الهندسة ومقيم بذات العنوان يفيد قيام 5 أشخاص مجهولين باقتحام الشقة سكنه وبصحبتهم فتاة وتهديده بسلاح ابيض واحتجازه بإحدى الغرف وإنهم يقومون بتناوب التعدي الجنسي على الفتاة كرهاَ عنها تحت تهديد السلاح الأبيض .

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبط “ محمد خليفة على خليفة، حسن عاطف جودة احمد، سيف عماد الدين عبد المنعم،  محمود زكريا شعبان، محمود حمد الله همام “.

وكان بصحبتهم “صباح. أ” 15 سنة مصابة بجرح قطعي بالساق اليمني، وبسؤال شقيق المُبلغ أيد ما جاء بالبلاغ .

وبمواجهة المتهمين أقر الأول أنه على علاقة بالمجني عليها وأنه حال تواجده بميدان السيدة عائشة دائرة قسم شرطة الخليفة وبصحبته باقي المتهمين حضرت المذكورة وعزموا ممارسة الفحشاء معها كرهاَ عنها ونظراَ لكون الثاني من قاطني منطقة سكن المجني عليه وعلمه بإقامته بمسكنه بمفرده اصطحبوا الفتاة عنوة واقتحموا المسكن وقاموا بتهديده واحتجازه وتناوبوا التعدي على الفتاة .

وبسؤال المجني عليها اتهمتهم بإحداث إصابتها والتعدي عليها جنسياَ ، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم على ذمة القضية .

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