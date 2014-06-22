أسيوط تستعد لاستقبال شهر رمضان بلحوم بلدية ومستوردة بأسعار مناسبة للمواطنين

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم باتخاذ عدة إجراءات لضمان تأمين احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم والذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك إذ تم توفير جميع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة وزيادة حصة إسطوانات البوتاجاز بواقع 15% ،كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وفرة كافة السلع في الأسواق لاستشعار أي نقص أو اختناق في السلع الأساسية وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيزها في الوقت المانسب تحقيقاً للتوازن والاستقرار السلعي بالأسواق بالإضافة إلى غرف عمليات أخرى بمديرية التموين وإدارات التموين بالمراكز تقوم بنفس المهام.

وشدد حماد على ضرورة الرقابة المستمرة على الأسواق والقيام بحملات صباحية ومسائية لضمان وصول المنتجات الحيوية لمستحقيها كالمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز والخبز فضلاً على الاطمئنان على أن المنتجات المتداولة صالحة للاستخدام الآدمي وغير مجهولة المصدر وبالأسعار المقررة والجودة المناسبة ,

وكلف المحافظ اللجان التموينية بالمرور على المطاحن والمخابز لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإنتاج رغيف خبز جيد.

فيما أعلن صالح عبدالله وكيل وزارة التموين عن توافر الدقيق البلدي المدعم 82% المربوط على المخابز والمستودعات التموينية باستمرار بالرصيد لمدة 4 أيام خلاف يوم الصرف بكافة المطاحن بالإضافة إلى تواجد 174 ألف و650 طن قمح مستورد مخزنة بالصوامع المعدنية وأرصدة الاقماح المحلية الموردة عن عام 2014 والتي تبلغ 131 ألف و318 طن بشون بنك التنمية ومطاحن القطاع العام، وتم توفير دقيق 80% بكمية قدرها 3475.5 طن/شهر لإنتاج الخبز الطباقي لعدد 312 مخبز وتوفير دقيق 72% من خلال 15 مطحن قطاع خاص وتلاحظ خلال الفترة السابقة استقرار أسعار الدقيق الفاخر حر التداول ما انعكس هذا على استقرار أسعار منتجات المخبوزات والكنافة والقطايف.

وقال وكيل وزارة التموين إنه:” سيتم تعديل عمل المخابز البلدية وعددها 1076 مخبزا خلال شهر رمضان لتتناسب مع فترات طلب المواطنين على مدار اليوم من الخبز”، مؤكداً على توافر السع التموينية المدعمة والمربوطة على البطاقة التموينية مثل السكر بواقع 5745 طن والزيت بكمية 4115 طن والأرز 5011 طن و283 كيلو شاي، كما يوجد رصيد استراتيجي من السكر قدره 12 ألف و47 طن مخصص للطوارئ.

كما تم توفير كميات ضخمة من اللحوم البلدية بالمجمعات الاستهلاكية سعر الكيلو 47 جنيه للبقري والجاموسي الكبير و65 : 68 للصغير ولحوم ضأن بسعر 65: 70 جنيه، وتم توفير 275 طن لحوم مستوردة بسعر الكيلو 31 : 33 جنيه للهندي و34 : 36 جنيه للبرازيلي فضلاً عن الأسماك والدواجن المجمدة والبيض واللحوم المجمدة المستوردة والمسلي الطبيعي والصناعي وكذلك الياميش والتمر بأنواعه بأسعار في متناول الجميع تقل عن مثيلاتها بمقدار 10% فضلاً عن طرح كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز بزيادة 15% عن حصص الأشهر الأخرى لمواجهة استهلاك المواطنين حتى لايحدث أي نقص أو اختناقات.