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البياضى يطالب الكنائس المصرية بالمهجر بالانسحاب من قرار زواج المثليين

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البياضى يطالب الكنائس المصرية بالمهجر بالانسحاب من قرار زواج المثليين البياضى يطالب الكنائس المصرية بالمهجر بالانسحاب من قرار زواج المثليين

بعث الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر خطاباً إلى رعاة الكنائس الإنجيلية العربية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ،بالتراجع عن قرار المحفل العام للكنائس المشيخية الأمريكية بالموافقة على زواج المثليين .

وقال فى خطابه “وصلني ما اتخذه المحفل العام للكنائس الإنجيلية الأمريكية من قرارات بالموافقة على زواج المثليين وأطلب من الكنائس العربية ذات الغالبية المصرية في الولايات المتحدة ومن رعاتها ان تتخذوا معًا موقفا حازماً و جازماً بالانسحاب من المحفل الأمريكي مهما كانت النتائج المادية أو المعنوية، اذ أن تلك القرارات تتناقض مع عقيدتنا و إيماننا الإنجيلي” .

وأضاف فى خطابه “أُصلي أن يرشدكم الرب لاتخاذ القرار المناسب والمتفق مع إيماننا وحياة شعبنا كما نصلي ان يعطي الرب حكمة وجرأة ومواجهة للحق وبالحق الذي هو كلمة الله” .

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