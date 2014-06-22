غداً إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة غداً الاجتماع السنوى الذى يضم الأعضاء الدائمين للمجلس، برئاسة الأستاذ الدكتورجابر عصفور وزير الثقافة ورئيس المجلس، وبإشراف الأستاذ الدكتورسعيد توفيق الأمين العام للمجلس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا؛ والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع المهم الذى تنتظره الحياة الثقافية، ينعقد كل عام فى النصف الثانى من شهر يونيو؛ وتأتى أهميته البالغة من كونه الاجتماع الذى يتم فيه التصويت على أسماء الأدباء والفنانين والمفكرين المرشحين لجوائز الدولة فى سائر الفروع، من أدب وفن وعلوم إنسانية؛ ويتم الإعلان عقب التصويت مباشرة عن أسماء الفائزين فى كل مجال؛ بدءًا من الجائزة التشجيعية إلى جائزة التفوق، ثم التقديرية؛ وأخيرا تأتى أرفع الجوائز وأعلاها قيمة؛ وهى جائزة النيل.

ومع أن إعلان أسماء الفائزين بهذه الجوائز على اختلافها، هو الحدث الذى يلفت الأنظار إليه دائما فى هذا الاجتماع السنوى؛ إلا أن جدول الأعمال يتضمن دائما بنودا أخرى، من أهمها مناقشة رؤى الأعضاء ومقترحاتهم حول السياسات العليا للمجلس، وطرح ما يطرأ من قضايا ثقافية مهمة.

> قيمة كل جائزة من جوائز النيل 400000 ألف جنيه (أربعمائة ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يـجوز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة؛ وجوائز النيل المخصصة ثلاث: (واحدة للفنون– واحدة للآداب– واحدة للعلوم الاجتماعية). ويشترط فى من يُمنح جائزة النيل: أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون له إضافة نوعية واضحة إلى مجاله المعرفى بما يحقق نقله نوعية فيه، وأن يكون له ريادته وتأثيره على أجيال متتابعة، وأن يكون انتماؤه الأصيل للوطن متمثلاً فى إنتاجه ومواقفه، وأن يكون لإنتاجه قيمة معترف بها على المستويين المصرى والعربى.

> أما جوائز الدولة التقديرية، فقيمة كل جائزة منها 200000 جنيه (مائتى ألف جنيه) وميداليـــة ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة؛ وعدد جــوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشــرة جـــوائز: (ثـلاث جوائز للفنون – ثـلاث جوائز للآداب – أربـع جوائز للعـلوم الاجتماعية).

> أما جوائز الدولة للتفوق، فقيمة كل جائزة منها 100000 ألف جنيه (مائة ألف جنيه) وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة؛ وعدد جوائز الدولة للتفوق المخصصة من المجلس الأعلى للثقافة سبع جوائز: (جائزتان للفنون – جائزتان للآداب – ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية).

> وقيمة جائزة الدولة التشجيعية 50000 ألف جنيه، وتتضمن 32 جائزة، مقسمة على النحو التالى: (ثماني جوائز للآداب – وثماني جوائز للفنون – وثماني جوائز للعلوم الاجتماعية – وثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية).