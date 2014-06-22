إصدار 112 قرار إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز أسيوط

أكد اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، أنه لن يسمح بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو المساس بها وشدد على رؤساء المراكز بالإزالة الفورية لأي تعديات وضرورة المرور الميداني دورياً لمتابعة ومراقبة ذلك الأمر حفاظاً على سلامة الأراضي الزراعية منوهاً عن إصدار 112 قرار إزالة لتعديات في 3 مراكز بالمحافظة هي ( أبنوب- الفتح – الغنايم) بدأت حملات الازالة العمل فيها بالفعل.

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم صدور42 قرار إزالة منهم 5 حالات تمت إزالتهم فورياً وتحرير 37 محضر لباقي المخالفين مضيفاً أن الإزالات تمت حفاظاً علي الأرض الزراعية ومحاولة للتصدي لمن يتعدي عليها.

ومن جانبه أضاف بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة الفتح أنه تم إزالة 13حالة تعدي بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح مشيراً إلي أن المخالفين قاموا بإستخدام الطوب الأبيض والأسمنت للبناء علي الأرض الزراعية وتجريفها مما يؤدي إلي هلاك التربة وتأثيره المباشر علي الإنتاج الزراعي.

وفي مركز الغنايم أشار محمد فرغلي رئيس مركز ومدينة الغنايم إلي الجهد المبذول من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ هذه القرارات حيث تم صدور 86 قرار إزالة منهم 24 قرار إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية و23 قرار إزالة بناء بدون ترخيص بالإضافة إلي 39 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمنطقة الغنايم بحري مؤكداً علي استمرار متابعة هذه المخالفات والتصدي لكل من يحاول التعدي علي الأرض الزراعية