إزالة 135حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزي المنيا وملوي

تمكنت حملة من الوحدات المحلية و الأجهزة الأمنية و مديرية الزراعة من إزالة 135حالة تعدى على مساحة 4 فدان و 22 قيراط و 6 سهم بمركزي المنيا وملوي خلال الفترة من 12/6 حتي 19/6/2014 ،وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا المجهودات التي بذلت إذ تم إزالة 17 حالة بمركز المنيا بمساحة 10 قيراط و12 سهم وعدد 118حالة بمركز ملوي بمساحة 4 أفدنة و11 قيراط و18 سهم.

وأكد المحافظ عقب إطلاعه على التقرير باستمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية و إزالة أى حالة تعدى في مهدها مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .

وأكد المحافظ أن تلك الحملات ستكون بصفة مستمرة لإزالة أية تعديات في مهدها والعمل علي التخلص منها فوراً .