” الوسط ” يعقد اجتماعا تنظيميا لمحافظات شمال الصعيد

عقد حزب الوسط بالفيوم الاجتماع التنظيمى والذى حضره كل من المهندس حسام خلف والدكتور عمرو عادل أعضاء الهيئه العليا للحزب ، و عبد العزيز محجوب من المركز الإعلامى وقيادات ومسئولى القطاعات النوعية بحزب الوسط بالفيوم.

بدأ الاجتماع بمناقشة الأوضاع السياسية الحالية و قانون السلطة القضائية المقدم من الحزب ، وعن استعداد الحزب لتقديم قانون الإنصاف والعدالة الجديد ، وذلك لتفعيل المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية ، ثم انتقلت المناقشة إلى التنظيم الخاص بالحزب و أليات العمل القادمة و التواصل على مستوى المحافظة و الأمانة المركزية بالقاهرة .

ومن ناحية أخرى عقد عبد العزيز محجوب اجتماعًا مع عدد من أعضاء اللجنة الإعلامية ، كما أكد أن الدور الإعلامى مهم جدًا خاصة فى عرض نشاط الحزب ، وشدد على التواصل بين اللجنة الإعلامية بالفيوم و المركز الإعلامى بالحزب بالقاهرة.

وفى نهاية الاجتماع أعلن الدكتور حسين يس الأمين العام للحزب بالفيوم عن عقد اجتماع تنظيمى لمحافظات شمال الصعيد المقرر عقده فى محافظة المنيا ، وذلك يوم الثلاثاء القادم بحضور المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب ، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

وطالب قيادات الحزب بالفيوم الاستعداد لهذا اللقاء الذى سيضم أمانات الفيوم وبنى سويف والمنيا.