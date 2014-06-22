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غدا.. إعلان العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم لعام 2013

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غدا.. إعلان العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم لعام 2013 غدا.. إعلان العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم لعام 2013

وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد

يعلن الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا الإثنين أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجيا لعام 2013 وذلك بمقر الوزارة.
> وصرح الدكتور صقر بأن جوائز الدولة التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي عددها 60 جائزة ، تشمل جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتفوق، وجوائز الدولة التشجيعية، تبلغ قيمتها المالية الإجمالية حوالي 6 ملايين جنيه.
> وقال رئيس الأكاديمية إن جوائز النيل عددها ثلاث جوائز واحدة في العلوم وجائزتين في العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة الواحدة 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، أما جوائز الدولة التقديرية عددها 10 جوائز خمس جوائز في العلوم وخمس في العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية.
> وتابع أن جائزة الدولة للتفوق عددها سبع جوائز ،جائزة واحدة في كل من العلوم الأساسية، العلوم الزراعية ، العلوم الطبية ، والعلوم الهندسية ، وثلاث جوائز في العلوم التكنولوجيا المتقدمة وقيمة كل جائزة منهم 100 ألف جنيه،فيما يبلغ عدد جوائز الدولة التشجيعية 40 جائزة وقيمته الجائزة 50 ألف جنيه.

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