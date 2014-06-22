الرئيس السيسي يشهد تخريج الدفعة 81 طيران من الكلية الجوية ببلبيس

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد احتفالات الكلية الجوية في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بتخريج الدفعة ٨١ طيران وعلوم عسكرية ، دفعة الفريق محمد عبد الحميد حلمي التي تتواكب هذا العام مع الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على إنشائها اليوبيل الماسي لنشأة الكلية الجوية .

> وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الى مقر الكلية الجوية ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ووزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار القادة . وفور وصول الرئيس السيسي عزفت الموسيقى السلام الجمهوري .