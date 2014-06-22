أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس السيسي يشهد تخريج الدفعة 81 طيران من الكلية الجوية ببلبيس

Google+ Print
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدفعة 81 طيران من الكلية الجوية ببلبيس الرئيس السيسي يشهد تخريج الدفعة 81 طيران من الكلية الجوية ببلبيس

الرئيس عبدالفتاح

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد احتفالات الكلية الجوية في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بتخريج الدفعة ٨١ طيران وعلوم عسكرية ، دفعة الفريق محمد عبد الحميد حلمي التي تتواكب هذا العام مع الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على إنشائها  اليوبيل الماسي لنشأة الكلية الجوية  .
> وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الى مقر الكلية الجوية ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ووزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار القادة . وفور وصول الرئيس السيسي عزفت الموسيقى السلام الجمهوري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين»

صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره

برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره