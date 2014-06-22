بالصور.. فى زيارة مفاجئة له.. محافظ الفيوم يحيل أطباء بمستشفى طامية المركزى للتحقيق

قام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بزيارة مفاجئة لمستشفي طاميه المركزي في ساعة متأخرة من مساء السبت للوقوف علي سير العمل بالمستشفي وتقديم الخدمات العلاجية المتميزة وكذلك المتابعة المستمرة لأداء الأطباء بالمستشفي.

وقد تلاحظ أثناء الزيارة غياب كل من الأطباء داود سليمان عريان، وكيل المستشفي وحمادة سعداوي وسماح رمضان ومحمد حمزاوي ومحمد حسام وسامح كمال وفيبي عطا الله، وقام المحافظ باستدعاء مدير عام الصحة وإحالة المقصرين وتوقيع عقوبة 3 أيام للمتغيبين مبدئيا لحين الانتهاء من التحقيق.

وتأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة والمستمرة للمنشاَت والمؤسسات الخدمية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة للمواطن والعمل بشتى الطرق لتحسين الخدمات العلاجية ورفع أداء الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي سياق متصل أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير عام الصحة بالفيوم بتشديد المتابعة الميدانية المستمرة.

الجدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات التي يقوم بها محافظ الفيوم للوقوف علي مواطن التقصير والعمل علي إيجاد سبل لحلها ورفع الأداء الصحي والعلاجي .

وأكد المحافظ بأنه لن يتوانى في محاسبة المقصرين في أي قطاع من قطاعات المحافظة وتغليظ العقوبة الرادعة للوصول بمنظومة العمل إلي أقصي درجات الانضباط والأداء.