العائلة المالكة تبرر كلفة ترميم مقر اقامة وليام وكايت

بررت العائلة المالكة البريطانية كلفة ترميم الجناح الذي يسكنه الامير وليام وزوجته كايت وابنهما جورج في قصر كنسينغتون في لندن.

ورفض ناطق باسم العائلة المالكة تأكيد مبلغ سبعة ملايين يورو الذي يتم التداول فيه ككلفة لاعمال التصليح والترميم في مقر الاقامة هذا لكنه اضاف ان الزوجين دفعا الكلفة من اموالهما الخاصة بحسب ما أفادت “فرانس 24″ .

وشملت الاشغال في هذا القصر العائد الى القرن السابع عشر، وضع سقف جديد وتجديد النظام الكهربائي وتغيير كل القساطل فضلا عن ازالة مادة الاسبستوس من المكان.

ويشغل دوق ودوقة كامبردج الشقة التي كانت تقيم فيها سابقا الاميرة مارغريت شقيقة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت العام 2002.

وقد رمم المكان في المرة الاخيرة العام 1963 بعيد انتقال الاميرة مارغريت اليه اثر زواجها.

واكد الناطق باسم العائلة المالكة “انه مقر الاقامة الرسمي الوحيد للدوق والدوقة. ومن المقرر ان يقيما فيه لسنوات طويلة”.

وشدد على ان وليام وكايت (32 عاما) دفعا من اموالهما الخاصة كل ما يتعلق بالكلفة الداخلية بما في ذلك الستائر والسجاد وحرصا على عدم المبالغة في الكلفة.