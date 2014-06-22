مهرجان الدار البيضاء يمنح جائزة احسن سيناريو لـ “واحدة 25 “

كتبت : رباب يوسف القعيد

قررت ادارة مهرجان الدار البيضاء “بالمغرب” ، منح جائزة احسن سيناريو لفيلم “واحدة 25 “، والذي حقق نجاحاً جماهرياً في الاحتفالية الخاصة التي اقامتها جمعية السينمائيين المستقلين ، وذلك احتفاءً بدعم اول فيلم روائي قصير، بدعم من ادارة الجمعية .

> جدير بالذكر أن “واحدة 25″ هو اول دعم لجمعية السينمائين المستقلين ، الفيلم بطولة ايمان ايوب ، اشرف امين ، جمال عبد الناصر ، اشرف فؤاد ، تاليف السيناريست الليبي انيس بوجواري ، مدير تصوير اسامة عامر ، اخراج رامي نصيف، وإنتاج مجدى أبو سنه.