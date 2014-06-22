أنجلينا جولي تطير مع أولادها إلى طوكيو وبراد بيت يغيب

وصلت النجمة العالميّة Angelina Jolie أمس السبت إلى طوكيو من أجل حضور العرض الأوّل لفيلمها الأخير Maleficent.

رافق Jolie التي بلغت عامها الـ 39، في رحلتها إلى اليابان أطفالها Pax، Knox، Shiloh، وVivienne، بينما غاب زوجا النجم Bradd Pitt، وفقاً للصور التي إلتقطتها عدسات الباباراتزي في مطار طوكيو.

وقد إلتقت Angelina التي كُرمّت خلال الفترة القليلة الماضية بلقب السيدّة القائدة، عند وصولها إلى المطار، الممثلّة Elle Fanning التي شاركت معها في الفيلم.

Angelina Jolie في اطلالة غامضة من Versace لافتتاح فيلمها

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