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براءة حسن يوسف ونجله من تهمة خيانة الأمانة

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براءة حسن يوسف ونجله من تهمة خيانة الأمانة براءة حسن يوسف ونجله من تهمة خيانة الأمانة

الأحد 22-06-2014 12:48

قضت محكمة جنح الدقي يوم السبت برئاسة المستشار أمجد الكنيسي ببراءة الفنّان حسن يوسف ونجله عمر من جنحة خيانة الأمانة التّي أقامها ضدهما أحد المنتجين الفنّيين.

فحضر عن الفنّان حسن يوسف ونجله عمر المحامي شعبان سعيد والذي أكّد أنّ أركان الجريمة غير متوفرة، وأنّ حسن يوسف ونجله لم يصرفا هذه الشيكات، وأنّ المنتج أقامها من أجل التّخلص من مديونيته.

ولقد بدأت تفاصيل الواقعة عندما أقام محمد عبد العظيم محمد صاحب شركة للإنتاج الفنّي والتوزيع دعوى قضائية ضد الفنّان حسن يوسف اتّهمه فيها بخيانة الإئتمان وعدم ردّ مبلغ 750 ألف جنيه تقاضاه لقاء القيام بعمل فنّي، حيث حملت الدّعوى رقم 7019 لعام 2014 جنح الدقي، كما اتّهم نجله عمر أيضاً بأنّه تقاضى مبلغاً مالياً وقدره 60 ألف جنيه من المبلغ المتّفق عليه لأداء دوره في مسلسل "جرح عمري" ويحق لصاحب الشّركة من خلال الإتفاق رد المبالغ المالية التّي تقاضاها في حالة تعطيل العقد أو ما لم يتم البدء في العمل إلاّ أنّ المشكو في حقهما رفضا رد المبالغ.

 

 

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