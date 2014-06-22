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وصول مرسي لأكاديمية الشرطة لمحاكمته في أحداث “الاتحادية”

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وصول مرسي لأكاديمية الشرطة لمحاكمته في أحداث “الاتحادية” وصول مرسي لأكاديمية الشرطة لمحاكمته في أحداث “الاتحادية”

حضر منذ قليل الرئيس المعزول محمد مرسي عيس العياط لأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” أحداث الاتحادية ” .. والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .. وذلك لحضور جلسة محاكمته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة سرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

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