مقتل 17 في اشتباكات بين “داعش” والجماعة النقشبندية في العراق

قتل 17 مسلحًا في اشتباكات وقعت بين تنظيمي “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الجهادي المعروف بـ”داعش”و”جيش رجال الطريقة النقشبندية” السني المتطرف في الحويجة غرب كركوك، حسبما أفاد أمس السبت مصدر امني رفيع المستوى.

وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس إن “اشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة إثر رفض عناصر النقشبندية تسليم أسلحتهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي أصدر تعليمات بهذا الخصوص وفرض على الجماعات المسلحة الأخرى مبايعته”.

وأضاف أن “ثمانية من عناصر داعش وتسعة من عناصر النقشبندية قتلوا خلال الاشتباكات التي حصلت بين الطرفين في منطقة طار البغل التابع لقضاء الحويجة غرب كركوك” (240 كلم شمال بغداد).

غير أن شهودا عيان في المنطقة أكدوا كما جاء بوكالة “فرانس 24″ أن الخلاف بين الجانبين وقع بسبب محاولة عناصر التنظيمين “الاستيلاء على صهاريج محملة بالوقود”.

والنقشبندية تنظيم سني متطرف يدين بالولاء إلى عزة الدوري أحد أبرز رجالات نظام صدام حسين.

ووقعت الاشتباكات بعدما احكم تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، المجموعة الجهادية المتطرفة الأقوى في العراق وسوريا، سيطرته بشكل تام وكامل على مناطق الحويجة ونواحي الزاب والرياض والرشاد والعباسي والملتقى ومناطق أخرى في قرية بشير وملا عبد الله وجميعها تقع غرب وجنوب كركوك.

وقد همش التنظيم الذي يسيطر منذ أكثر من عشرة أيام على مناطق واسعة من شمال العراق وحصل على مساندة التنظيمات البعثية و”النقشبندية” في بداية هجومه الكاسح، الجماعات المسلحة الأخرى، مما ولد سخطا لديهم، بحسب المصدر الأمني.