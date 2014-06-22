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بالصور.. عمرو دياب يحيي حفل رجوع المنتج تامر مرسى إلى زوجته بحضور نجوم الفن

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بالصور.. عمرو دياب يحيي حفل رجوع المنتج تامر مرسى إلى زوجته بحضور نجوم الفن بالصور.. عمرو دياب يحيي حفل رجوع المنتج تامر مرسى إلى زوجته بحضور نجوم الفن

كتبت : رباب يوسف القعيد
> أقام المنتج تامر مرسى حفلا دعا إليه بعض الفنانين القريبين منه وذلك بمناسبة عودته إلى زوجته الأولى هبة، وذلك بڤيلته  بالقطاميه وكان من بين الحضور الزعيم عادل امام الذى حضر مع بداية الحفل وجلس أغلب وقته بجوار الفنانة يسرا وكاتبه المفضل يوسف معاطي كما حضر الهضبة عمرودياب بدأ الحفل فى تمام العاشرة مساء أمس، بدخول الفنانين الذين انبهروا بترتيبات الحفل من ديكور وإضاءة وزينة ممتدة فى حديقة فيلته، وانتشار الموائد فى جوانب الحديقة، وكان اللافت للنظر الأوعية الزجاجية التى كانت تحتوى على عصائر رمضانية.

وكان فى استقبال المدعوين المنتج تامر مرسي، مرتدياً بدلة دون رابطة عنق، مع زوجته التى كانت ترتدى فستان أبيض رقيق.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء،  منهم محمد عبدالحافظ  وآسر ياسين، لبلبة، نرمين الفقي، شريف منير، إدوارد، درة، أحمد آدم، أحمد ماهر، طلعت زكريا، خالد ذكي، سميرة أحمد وزوجها المنتج صفوت الغطاس، هاني سلامة، الراقصة دينا، ولفيف من نجوم الفن ورجال الدعاية والإعلان، الذين تجمعهم علاقة عمل بالمنتج تامر مرسي، وكان علىى رأسهم إيهاب طلعت وعمرو الفقى.

أحيا الحفل ، الذى صعد على المسرح فى تمام الواحدة صباحا، برفقة فرقته الموسيقية كاملة، وصادف صعوده، إنصراف النجم عادل إمام، واستقبله المسرح بإطلاق ألعاب نارية لمدة خمس دقائق قبل صعوده.

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