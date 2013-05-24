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فلامنجو يستبعد ضم كاكا لارتفاع سعره

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فلامنجو يستبعد ضم كاكا لارتفاع سعره فلامنجو يستبعد ضم كاكا لارتفاع سعره

ريو دي جانيرو (إفي): استبعد باولو بيلايبي مدير نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، التعاقد مع لاعب ريال مدريد كاكا بسبب ارتفاع سعره.

وقال بيلايبي في مقابلة لمحطة (ESPN) التليفزيونية البرازيلية "نقوم بصفقات على قدر إمكانياتنا، لا نتحمل مسئولية قد لا نتمكن من الالتزام بها".

وأضاف عن احتمالية التعاقد مع كاكا "هذا يقال من أجل تحميس الجمهور، ولكنني حذر ولست مدعيا. إنه أسلوبنا. نتبع أسلوبا مسئولا. وناد كبير مثل فلامنجو لا يمكنه أن يغلق باب الصفقات، فنحن مستعدون لتعاقدات جديدة، ولكن النادي يتبع سياسة صفقات تعتمد على الإمكانيات".

وصرح "نحاول التعافي اقتصاديا ولا نتحمل تكاليف لا نستطيع الالتزام بها".

وبهذا نفى بيلايبي المعلومات التي كانت تدور حول تعاقد فلامنجو مع كاكا بفضل عملية حظيت بتمويل شركة "أديداس" الألمانية للأدوات الرياضية.

ويستمر عقد كاكا مع ريال مدريد لعامين مقبلين، إلا انه أبدى استعداده لتلقي العروض.

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