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بعد استضافته ببرنامج “رامز”.. محمد محيي: عمره ما كان ولا هيكون صديقي‎

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بعد استضافته ببرنامج “رامز”.. محمد محيي: عمره ما كان ولا هيكون صديقي‎ بعد استضافته ببرنامج “رامز”.. محمد محيي: عمره ما كان ولا هيكون صديقي‎

أعرب المطرب محمد محيي عن غضبه من استضافة الفنان رامز جلال له ببرنامج المقالب الجديد، دون أن يعلم أن رامز هو المقدم، معتقدا أنه سيصور برنامجا عن كأس العالم .

وأضاف محيي عبر صفحته بموقع فيس بوك ‘: ”أصعب شيء لما تكون شغال مع حد قريب منك وشبه يعرفك ولكنه لا يفهمك ولكنه لا يحاول غير ادعاء فهمك، ويعتقد أن ما حدث في موضوع رامز جلال قرش البحر حاجة جميلة وشهرة ونسبة مشاهدة وفرحة للناس، رغم إني مش من محبي الشهرة، بالذات الفارغة من المضمون” .

واصل محيي : ”اقسم بالله العلي العظيم اني في حياتي ما حزنت على نفسي الا في هذا اليوم المشؤوم اللي صادف عيد ميلادي.. صحيح انا غلطت لما قبلت برنامج بيتكلم عن المونديال وكأس العالم، وكنت بقول ليهم ليه متجبوش نجوم الكرة، وسألت طب وأنا مالي؟ لكن سرعان ما أقنعني الصديق وأقنعتني نفسي وطمعها إن حاجتي للمال قد تبرر لنفسي وجودي، خصوصاً أنا كروي وبحب الكورة بس طلعت قروي ووجودي في برنامج تاني أصعب وأهيف، قال إيه مقلب وخفة دم وكده ويطلع أخونا النجم فرحان إنه عمل كده فيك وقال بيحبك، ومتزعلش وعايز إيه نعملهولك نعتذرلك بيه ” .

ووصف محيي ما حدث معه من فريق عمل البرنامج بالإهانة وقلة القيمة والخديعة، مشددا أنه شخص ليس له في هزار ولا خفة دم رامز ولا تجمعه برامز صداقة ولن تجمعه -حسب تعبيره-.

وجه محيي رسالة إلى الفنانة آثار الحكيم قائلا: ”أستاذتي اثار الحكيم اشعر بكل احساس ليكي مهما كان اختلاف الناس او اتفاقهم معك، فهم لم يمروا بما مررنا به، اعتذر لك ولي ولكل جمهور لا يحب ان يضحك على خديعة غيره وحسن نيته، أما الجمهور اللي بيحب ده فاضحكوا من قلوبكم”.

 

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