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سفير إثيوبيا بالقاهرة: زيارة السيسي المنتظرة بداية إيجابية

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أكد محمود درير غيدي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح المنتظرة لإثيوبيا، ستفتح أفاق كبيرة للتعاون بين البلدين، واصفا اللقاء المرتقب بالإيجابي لمصر وإثيوبيا اللذان يربطهما مصير مشترك هو نهر النيل.

وقال السفير الإثيوبي بالقاهرة في تصريحات لبرنامج «السادة المحترمون» على قناة «ontv live»، مساء السبت، إن العلاقات مع إسرائيل لا توظف ضد الدول العربية، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية شهدت توترات في العلاقات المصرية الإثيوبية، رغم أنها علاقات تاريخية ودينية تجمع بين الشعبين المصري والإثيوبي، مطالبا المسؤولين في وإثيوبيا بالعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدم اختزال العلاقات المصرية الإثيوبية في قضية مياه النيل فقط.

وأوضح السفير إلى أن إثيوبيا كانت من الدولة الداعمة لعودة مصر للاتحاد الإفريقي لمكانتها التاريخية في القارة السمراء.

وأشار السفير الأثيوبي، إلى أن وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية سيقوم بزيارة لمصر قريبا «لتوطيد العلاقات بين الشعبين».

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