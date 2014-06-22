خادم الحرمين يأمر بإنشاء (11) استاداً رياضياً في عدد من مناطق المملكة

جدة-واس

امتداداً لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة والشباب والذين يحظون بمكانة في نفسه الكريمة. فقد أمر - يرعاه الله - بإنشاء أحد عشر استاداً رياضياً على أعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تم إنجازه ولله الحمد في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، ويتسع كل منها لخمسة وأربعين ألف متفرج وذلك في كل من: منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة عسير، منطقة تبوك، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة الباحة، منطقة الجوف، ويأتي هذا الدعم استمراراً لحرص خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - على أبنائه المواطنين في كل أمر يعود بالفائدة عليهم، وإعطاء كل منطقة حقها من التنمية في كافة المجالات. وسوف يبدأ العمل - إن شاء الله - في هذا المشروع الكبير فوراً على أن ينتهي في أقرب مدة ممكنة. والله ولي التوفيق.