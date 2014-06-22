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كلوزه: 15 هدفا في المونديال؟ ليس سيئا

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كلوزه: 15 هدفا في المونديال؟ ليس سيئا كلوزه: 15 هدفا في المونديال؟ ليس سيئا

"ليس معدلا سيئا أن تلعب 20 مباراة في كأس العالم وتسجل 15 هدفا وتصبح بهم هدافا تاريخيا للمونديال، مثلك مثل رونالدو ظاهرة الكرة البرازيلية.. أليس كذلك؟".. ميروسلاف كلوزه.

كوزه نجم الكرة الألمانية شارك في مباراة المانشافت ضد غانا، وكان فريقه متأخرا بهدف.

في اللمسة الأولى لكلوزه سجل هدفا، ليس ثمينا فقط لأنه اقتنص نقطة لألمانيا من انتفاضة غانية قوية، بل لسبب أهم.

أن هذا الهدف جعل كلوزه هدافا تاريخيا لمسابقات كأس العالم، بعدما رفع رصيده لـ15 نقطة، متساويا مع رونالدو.

وصرح كلوزه بعد المباراة "أشعر بالفخر، إنها لسعادة غامرة أن أعادل رونالدو.. إنه شخص رائع ومهاجم لا يوصف".

وتابع "أتمنى أن ألعب أكثر، وأسجل أكثر".

وأتم باسما "15 هدفا في 20 مباراة؟ ليس سيئا، أليس كذلك؟".

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