أودياموينجي.. وأول فوز لنيجيريا من 98

هدف بيتر أودياموينجي لم يمنح فقط منتخب نيجيريا قبلة الحياة في كأس العالم 2014، لم يسعد فقط النسور الخضراء ومشجعي الفريق، بل دخل التاريخ بشكل أو أخر.

هذا الهدف في مرمى البوسنة منح منتخب نيجيريا أول فوز في سجلات النسور الخضراء منذ مونديال 1998 بفرنسا.

16 عاما، شهدت إخفاقا تلو الأخر لنيجيريا، في 2002 تأهل النسور الخضراء وودعوا المسابقة من دون فوز.

أخفقوا في الوصول لكأس العالم 2006 بألمانيا، ثم عادوا للظهور حين استضافت القارة الإفريقية المسابقة عام 2010.

لكن أيضا أخفقوا، ثم جاء هذا الجيل من اللاعبين ليحقق الانتصار الأول.

وعقب أودياموينجي صاحب الهدف "الفوز ينعكس على وجه جماهير نيجيريا ويسعدهم من أكثر من منظور".

وتابع "نحن فخورون، هذا الجيل حقق انتصارا لم يتحقق منذ 16 عاما.. لكن ليس الوقت وقت التوقف والتفكير في الأرقام، بل وقت الاستمرار في العمل".

ويختتم منتخب نيجيريا الذي يملك 4 نقاط مباريات مرحلة المجموعات بلقاء صعب للغاية، ضد الأرجنتين بقيادة الساحر ليونيل ميسي.