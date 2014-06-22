أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كلينسمان: على أمريكا أن تضع رونالدو في مكانه

Google+ Print
كلينسمان: على أمريكا أن تضع رونالدو في مكانه كلينسمان: على أمريكا أن تضع رونالدو في مكانه

يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا يطالب لاعبيه بأن يضعوا أفراد فريق البرتغال في مكانها، وأولهم كريستيانو رونالدو.

منتخب أمريكا يدخل مباراة البرتغال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال البرازيل 2014.

ويملك منتخب أمريكا 3 نقاط من انتصار على غانا في الجولة الأولى، بينما منافسه المقبل لا يملك أي نقطة في رصيده بعد تلقيه خسارة قاسية من ألمانيا بأربعة أهداف.

وقال كلينسمان عن اللقاء المرتقب: "هناك احترام كبير وإعجاب من لاعبي أمريكا بقدرات كريستيانو رونالدو".

ثم استدرك "لكن هذه هي اللحظة لكل لاعب أمريكي أن يثبت نفسه، أن يضعوا ويثبتوا منافسيهم في أماكنهم".

وتابع مدرب منتخب ألمانيا الأسبق "نريد أن نضع كريستيانو رونالدو في مكانه".

وأوضح "نرغب في أن نلعب مباراتنا، أن نجعلهم يلعبون مباراتنا، أن تكون لنا المبادرة في كل شيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع