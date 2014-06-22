كلينسمان: على أمريكا أن تضع رونالدو في مكانه

يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا يطالب لاعبيه بأن يضعوا أفراد فريق البرتغال في مكانها، وأولهم كريستيانو رونالدو.

منتخب أمريكا يدخل مباراة البرتغال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال البرازيل 2014.

ويملك منتخب أمريكا 3 نقاط من انتصار على غانا في الجولة الأولى، بينما منافسه المقبل لا يملك أي نقطة في رصيده بعد تلقيه خسارة قاسية من ألمانيا بأربعة أهداف.

وقال كلينسمان عن اللقاء المرتقب: "هناك احترام كبير وإعجاب من لاعبي أمريكا بقدرات كريستيانو رونالدو".

ثم استدرك "لكن هذه هي اللحظة لكل لاعب أمريكي أن يثبت نفسه، أن يضعوا ويثبتوا منافسيهم في أماكنهم".

وتابع مدرب منتخب ألمانيا الأسبق "نريد أن نضع كريستيانو رونالدو في مكانه".

وأوضح "نرغب في أن نلعب مباراتنا، أن نجعلهم يلعبون مباراتنا، أن تكون لنا المبادرة في كل شيء".