خطة أمريكا.. وضع رونالدو في زجاجة

يستهدف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمرين في مباراة البرتغال، أولهما وضع كريستيانو رونالدو "في زجاجة"، والثاني ألا ينسوا باقي اللاعبين!

هذه هي معالم خطة أمريكا لمباراة البرتغال كما وصفها حارس الولايات تيم هاورد.

أمريكا تمتلك 3 نقاط، ترغب في استغلال مشاكل البرتغال بإيقاف بيبي وإصابة فابيو كوينتراو ومعاناة كريستيانو رونالدو بسبب مشاكل العضلات التي تطارده منذ نهاية موسم ريال مدريد.

لكن رونالدو يظل رونالدو، كما صرح تيم هاورد والذي زامل كريستيانو لفترة قصيرة في مانشستر يونايتد قبل أن يتجه الحارس إلى إيفرتون ويذهب المهاجم للميرنجي.

يقول هاورد: "كريستيانو هو أكثر رياضي يهتم بالتدريبات والقوة البدنية رأيته في حياتي".

وتابع "لم أكن أتوقع أن يصبح أفضل لاعب في العالم، لكني على الأقل أدركت منذ اليوم الأول له في يونايتد أنه يمتلك الأدوات لذلك".

إذن كيف يمكن إيقافه؟

يرى هاورد "عليك أن تضع رونالدو داخل زجاجة، تمنعه من الحركة كل الاتجاهات الممكنة".

رونالدو لا يمرر بقدر ما يحب الركض بالكرة والتصويب.. لهذا التغطية أمامه بلا جدوى، عليك أن تضغط عليه، ربما يمر بتغيير اتجاه جسده، هنا يجب أن يصطدم بمنافس أخر، وهكذا.

ويصرح هاورد "من المهم ألا يسدد.. إنه يجيد وضع الكرات أرضا أو في الهواء، يصوب بكلتا قدميه".

منتخب ألمانيا نجح في التضييق على رونالدو بمنع ظهيري الجنب من التقدم، وهي خطة قد يلجأ المنتخب الأمريكي لتنفيذها.

لكن هناك شق أهم.

يؤكد هاورد "لو انشغل كل لاعبي أمريكا برونالدو، هناك لاعب أخر سيسجل.. لا يجب أن نبالغ في أي شيء، سواء مراقبته أو منحه مساحة لمضايقة باقي رفاقه".