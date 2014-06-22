زينة خارج السّباق الرمضاني لهذا العام

أكّد أحمد الجابري منتج مسلسل "الوسواس" الذي تقوم ببطولته الفنّانة زينة أنّ المسلسل لن يُعرض هذا العام في شهر رمضان.

وقال المنتج لموقع "العربية نت" أنّ هناك العديد من الأسباب التّي حالت دون عرض المسلسل هذا العام أهمها؛ عملية العرض والطلب التّي لم تتوافق، بالإضافة إلى تأثير مباريات كأس العالم على مشاهدة الدراما هذا العام.

وأضاف المنتج أنّ عملية تصوير المسلسل جاءت متأخرة، كما أنّ مخرج العمل حسني صالح كان قد بدأ عملية المونتاج قبل أيام قليلة وعليه وجد أنّه من الأفضل أنّ يبتعد المسلسل عن رمضان هذا العام.

يذكر أنّ الممثل السوري تيم حسن يشارك زينة في بطولة مسلسل "الوسواس".