أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«المرزوقي» يدعو إلى «الحوار والتفاوض» في مالي للخروج من الأزمة

Google+ Print

أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الذي يقوم بـ«زيارة صداقة وعمل»، لمالي، السبت، أن تونس تشجع الحوار والتفاوض بين مختلف مكونات المجتمع المالي من أجل إخراج البلاد من الأزمة.

وأعرب «المرزوقي» في كلمة أمام مجلس النواب المالي بباماكو، عن «دعمه لكل الجهود المبذولة لدفع مختلف مكونات المجتمع المالي نحو انجاز توافق وطني يحقق السلام والاستقرار والتقدم» معربا عن مساندة تونس لـ«وحدة وسيادة جمهورية مالي».

واعتبر أن تونس ومالي تواجهان نفس التحديات الأمنية باعتبار أنهما تجابهان «عنف المجموعات المسلحة التي تهاجم قيم النظام الديمقراطي» مؤكدا أن تونس ومالي متمسكتان بنفس المشروع لتحقيق «أفريقيا حرة ومزدهرة وكريمة».

وفي بيان مشترك عن زيارة «المرزوقي» صدر، مساء السبت، عن الرئاسة المالية، قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، إنه بحث مع نظيره التونسي «التطورات المأسوية الأخيرة التي وقعت في شمال مالي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية