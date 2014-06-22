«المرزوقي» يدعو إلى «الحوار والتفاوض» في مالي للخروج من الأزمة

أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الذي يقوم بـ«زيارة صداقة وعمل»، لمالي، السبت، أن تونس تشجع الحوار والتفاوض بين مختلف مكونات المجتمع المالي من أجل إخراج البلاد من الأزمة.

وأعرب «المرزوقي» في كلمة أمام مجلس النواب المالي بباماكو، عن «دعمه لكل الجهود المبذولة لدفع مختلف مكونات المجتمع المالي نحو انجاز توافق وطني يحقق السلام والاستقرار والتقدم» معربا عن مساندة تونس لـ«وحدة وسيادة جمهورية مالي».

واعتبر أن تونس ومالي تواجهان نفس التحديات الأمنية باعتبار أنهما تجابهان «عنف المجموعات المسلحة التي تهاجم قيم النظام الديمقراطي» مؤكدا أن تونس ومالي متمسكتان بنفس المشروع لتحقيق «أفريقيا حرة ومزدهرة وكريمة».

وفي بيان مشترك عن زيارة «المرزوقي» صدر، مساء السبت، عن الرئاسة المالية، قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، إنه بحث مع نظيره التونسي «التطورات المأسوية الأخيرة التي وقعت في شمال مالي».