مسؤولة أمريكية: لم نتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني

اعترفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، بأنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران على استعداد حقيقي للتأكيد للعالم أن برنامجها النووي سلمي وسيظل سلميا.

> وأضافت «شيرمان» في تصريحات للصحفيين أن القادة الإيرانيين أكدوا منذ بداية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني أن طهران لا ترغب في امتلاك سلاح نووي وهو الأمر أن صح فهو يساهم في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، على حد قولها.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ضرورة إعطاء المفاوضات فرصة للنجاح في ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران بمرور الوقت.

> وأعلنت «شيرمان» أن جولة جديدة من مفاوضات مجموعة 1+5 بشان الاتفاق النهائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني ستعقد في الثاني من يوليو المقبل في فيينا، وتوقعت المسؤولة الأمريكية أن يزداد معدل وكثافة المفاوضات ستزداد خلال الفترة المقبلة.