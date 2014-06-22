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لويف يلوم الإرهاق في التعادل مع غانا

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لويف يلوم الإرهاق في التعادل مع غانا لويف يلوم الإرهاق في التعادل مع غانا

ألقى يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا باللوم في التعادل مع غانا بهدفين لمثليهما على ارتفاع درجة الحرارة.

منتخب ألمانيا يظل في الصدارة بعدما رفع رصيده لأربع نقاط من الفوز على البرتغال ثم التعادل مع غانا.

مدرب ألمانيا لم يظهر قانعا بالتعادل مع النجوم السوداء، بالنظر إلى أنه سدد الكرة غاضبا حين وصلته ثم اعتذر للجميع.

وبعد المباراة، قال لويف: "الإرهاق هو السبب، درجة الحرارة المرتفعة ربما لعبت دورا في ظهورنا بشكل مغاير عن اللقاء الأول".

وكان المانشافت قد فازوا على البرتغال بأربعة أهداف.

وتابع لويف "فقدنا الكرة كثيرا في وسط الملعب، ما ساعد منتخب غانا على استغلال سرعة ثلاثي هجوم الفريق".

وأتم "كان الأداء الألماني مغايرا تماما لما قدمناه أمام البرتغال".

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فيديو اليوم السابع