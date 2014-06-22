بالفيديو - ديل بوسكي ينفعل على فابريجاس في تدريبات إسبانيا

أهم لقطة في تدريبات إسبانيا ليست كرة جميلة من أندريس إنيستا، لو تصدي قوي من إيكير كاسياس، بل شجار بين فيسنتي ديل بوسكي مدرب الفريق ولاعب الوسط سيسك فابريجاس.

منتخب إسبانيا عاش كأس عالم كارثية بالنسبة للاروخا بعدما ودع رسميا المونديال من مرحلة المجموعات بخسارتيه أمام هولندا ثم تشيلي.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض لقاء ثالث لا معنى له أمام استراليا.

ديل بوسكي قرر أن يدفع في مباراة استراليا بلاعب الوسط الذي كان بديلا أمام تشيلي وهولندا، سيسك فابريجاس.

لكن المدرب المخضرم - بحسب صحيفة ماركا - انفعل على سيسك في التدريبات، وقال له إنه لا يتدرب بجدية.

وانتزع ديل بوسكي القميص الفوقي الذي يميز التشكيل الأساسي في تدريبات إسبانيا، ومنحه لشابي ألونسو.

سيسك دخل المونديال تحت الضغط بسبب رغبة برشلونة في بيعه، وبالفعل وقع لنادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 33 مليون يورو.

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