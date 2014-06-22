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مدرب كوستاريكا: استلهمت خطة إسقاط إيطاليا من يوفنتوس

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مدرب كوستاريكا: استلهمت خطة إسقاط إيطاليا من يوفنتوس مدرب كوستاريكا: استلهمت خطة إسقاط إيطاليا من يوفنتوس

كيف وضع خورخي لويس بنتو مدرب كوستاريكا خطة إسقاط إيطاليا؟ لقد استفاد من بطل الكالتشيو كثيرا في فعل ذلك، يوفنتوس.

كوستاريكا باغتت إيطاليا وفازت بنتيجة 1-0 لتضمن هي التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، وتترك الأتزوري يصطدم بأوروجواي ليصعد أحدهما معها، ويخرج الأخر مع إنجلترا.

وقال بنتو فيما أبرزته صحيفة كالتشيو إيطاليا: "يوفنتوس في الحقيقة كان مصدرا للإلهام لي وأنا أضع الخطة".

وتابع "هل شاهدتم كيف لعبنا بثلاثة مدافعين وجناحين مهاجمين، الفريق استفاد كثيرا من تلك الخطة التي رأيت يوفنتوس يطبقها بإحكام، وإيطاليا تلعبها ضد إسبانيا في يورو2012".

وكان منتخب إيطاليا قد تعادل مع إسبانيا في مرحلة المجموعات من اليورو بخطة 3-5-2، وحين لعب الفريقان مجددا في النهائي تخلى الأتزوري عن تلك الطريقة وعاد لـ4-4-2 وخسر اللقب.

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