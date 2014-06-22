الأمطار.. أمل إيطاليا أمام أوروجواي

يأمل المنتخب الإيطالي في أن تسانده السماء وتمطر أثناء مباراة الأتزوري ضد أوروجواي في الجولة الحاسمة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

منتخب إيطاليا يحتاج للتعادل على الأقل للترشح إلى دور الـ16 من المونديال، ومنافسه لا يملك سوى الفوز ليواصل الحلم في البرازيل.

المباراة ستقام في أجواء حارة، ورطبة، وهو ما يزعج الإيطالييون لدرجة دفعت تياجو موتا لاعب الفريق بأن يرى تلك الأجواء سببا في خسارة الأتزوري أمام كوستاريكا بهدف وحيد.

وقال إرنستو كاستيلاتشي طبيب المنتخب الإيطالي إن الأجواء ليست مبررا في الهزيمة، ثم استدرك "لكنها كانت عاملا مهما مؤثرا على أداء الفريق".

وأضاف "نأمل أن تمطر الأجواء في المباراة الثالثة، هذا سيساعدنا كثيرا".