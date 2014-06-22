حارس أورجواي: سنهزم إيطاليا بخطتهم

سيعتمد منتخب أورجواي على خطة إيطالية حتى يفوز على الأتزوري نفسه في جولة الحسم من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2014.

منتخب أوروجواي يحتاج للفوز على إيطاليا ليتأهل إلى دور الـ16 من مونديال البرازيل.

في المقابل يحتاج الأتزوري للتعادل على الأقل، ولو لم يحققه سيلحق بإنجلترا خارج كأس العالم من دوره الأول.

وقال فرناندو موسليرا حارس منتخب أوروجواي: "سنهزم إيطاليا بتاريخها، بخطتها المعروفة، بالدفاع والهجمات المرتدة".

موسليرا حارس لاتسيو السابق، وحاليا يتألق مع جالاتاسراي التركي.

ثم استدرك موسليرا "المباراة ليست سهلة.. إيطاليا قوية، بوفون اسطورة، بيرلو هو محور الفريق كله، ودافع يوفنتوس يشكل حائط سد للأتزوري".