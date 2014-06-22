ميسي غاضب من أداء الأرجنتين

أبدى ليونيل ميسي نجم الأرجنتين عدم رضاه عن أداء الأرجنتين في كأس العالم رغم جمع الفريق لست نقاط في مشوار المونديال.

الأرجنتين فازت بأداء غير جيد أمام البوسنة، ثم انتصرت على إيران بهدف أيضا لميسي في الوقت القاتل.

وبعد لقاء إيران، صرح ميسي "صحيح أننا في المركز الأول بالمجموعة، لكننا نعلم أن هذا المستوى لا يرقى لما نستطيع فعله".

وتابع ساحر برشلونة "إيران أغلقت خطوطها الخلفية، ولم نستطع أن نعثر على مساحات كبيرة للتسجيل".

وأتم "حظنا جيد أننا سجلنا، لكن علينا أن نتطور في المستقبل".

ويلعب منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضد نيجيريا، التي تمتلك أربع نقاط من تعادل مع إيران وفوز على البوسنة.