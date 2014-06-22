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' الحمد لله.. ميسي دعك المصباح في اللحظة الأخيرة '

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' الحمد لله.. ميسي دعك المصباح في اللحظة الأخيرة ' ' الحمد لله.. ميسي دعك المصباح في اللحظة الأخيرة '

لولا أن ليونيل ميسي "دعك" المصباح في اللحظة الأخيرة لعانت الأرجنتين من انتقادات عديدة، بحسب ما يؤمن به حارس راقصي التانجو سيرجيو روميرو.

روميرو تألق في حماية مرماه من لدغات منتخب إيران التي اعتمدت على الهجمات المرتدة أمام الفريق الأرجنتيني.

ثم جاء ميسي في اللحظة الأخيرة واقتنص هدفا ساحرا في مرمى إيران، اقتنص 3 نقاط لمنتخب الأرجنتين.

وقال روميرو بعد المباراة: "نحن سعداء بتصدر المجموعة والفوز في مباراتين".

ثم استدرك "لكن الحمد لله على وجود ميسي".

وأضاف "الحمد لله على أنه دعك المصباح في اللحظة الأخيرة".

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام الفريق النيجيري في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم.

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فيديو اليوم السابع