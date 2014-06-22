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لواء سابق بالمخابرات الحربية: أمريكا تلعب مؤامرة على مصر والجيش

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لواء سابق بالمخابرات الحربية: أمريكا تلعب مؤامرة على مصر والجيش لواء سابق بالمخابرات الحربية: أمريكا تلعب مؤامرة على مصر والجيش

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية: “نثق فى حكومتنا ورئيس الجمهورية الذي اخترناه، ونثق في أجهزة معلوماتنا حيث لا كل شىء يُقال، ونبعد عن تخويف الناس، والكلام المناسب يقال فقط فما كان يتم ترديده من سنة وسنتين لا يجب ان يقال، ولابد من تصحيح المعلومات لدى الشعب.

واعتبر “نصر” في حوار مع برنامج “ملفات” على قناة “الفراعين” مع الإعلامية سوزان شرارة، مساء السبت: “ما تقوله أمريكا من أن الجيش المصري لا يستطيع السيطرة على الارهاب الموجود في سيناء وأنها تأوى الارهاب، نوع من المؤمرات على ”.

وتابع: “الشباب السيناوى الآن يساعد الشرطة والجيش فى القبض على بؤر الاجرام فى سيناء عكس ماكان يحدث فى السابق، وبالتالي نحن في طريقنا للسيطرة على الإرهاب الموجود في بلدنا”.

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